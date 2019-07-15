توقيف 5 إرهابيين بالجزائر

المصدر:
  • الجزائر - وكالات
التاريخ:

أوقفت قوات الأمن الجزائرية خمسة إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين في مناطق مختلفة باستخدام عبوات متفجرة.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس: «في إطار مكافحة الإرهاب، وتبعاً للعمليات التي مكنت من توقيف خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني خلال الفترة من 3 إلى 7 يوليو الجاري، وبعد تحقيقات معمقة، تبين أن الأمر يتعلق بإرهابيين غير مبحوث عنهم، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن، وذلك باستعمال عبوات متفجرة».

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