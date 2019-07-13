البحرين تدين اعتراض زوارق إيرانية ناقلة نفط تجارية بريطانية

المصدر: المنامة - وكالات

دانت مملكة البحرين بشدة، أمس، اعتراض سفن إيرانية ناقلة نفط تجارية، تابعة للمملكة المتحدة في مضيق هرمز، واصفة إياه بالعمل العدائي الذي يهدد الملاحة البحرية الدولية. وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكلة الأنباء البحرينية: «تدين وزارة خارجية مملكة البحرين، وتستنكر بشدة، قيام سفن إيرانية باعتراض ناقلة نفط تجارية تابعة للمملكة المتحدة في مضيق هرمز، في عمل عدائي يجسد إصراراً إيرانياً على تهديد الأمن والسلم، والإضرار بحركة الملاحة البحرية وتعريضها للخطر».

وأوضح البيان «تعرب وزارة الخارجية عن تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة المتحدة الصديقة، مشددة على ضرورة أن تتوقف إيران عن هذه الأعمال العدوانية المزعزعة للأمن في منطقة الخليج العربي». وأضاف أن على إيران «أن تنتهج التهدئة وعدم التصعيد، وتتعامل مع دول العالم بشفافية وصدقية وبلغة بناءة بعيدة عن التهديد والوعيد، وأن تلتزم بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، وذلك حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين».