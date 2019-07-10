76 انتهاكاً حوثياً ضد المساجد

المصدر: عدن - وكالات

قال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، الدكتور أحمد عطية، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، ارتكبت 76 انتهاكاً ضد المساجد ودور القرآن الكريم، في عدد من المحافظات.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الميليشيات فجرت مساجد، ونسفت بعضها بالكامل، وأخرى حولتها إلى مخازن للأسلحة والتموين العسكري، ومجالس لتناول القات وإقامة مهرجاناتها، في تعمد واضح منها لاستفزاز مشاعر الناس، من خلال تدمير المقدسات الدينية.

وأشار إلى أن اليمن لم يشهد عهداً تمت فيه إهانة المساجد ودور القرآن الكريم ومدارس التحفيظ وتدميرها وخرابها إلا في عهد ميليشيات الحوثي الانقلابية، لافتاً إلى أن هناك خطوطاً حمراء ومقدسات تعارف عليها اليمنيون، هي المساجد، ودور القرآن الكريم، وأماكن التعليم، والأطفال والنساء، وداست ميليشيات الانقلاب على كل هذه المقدسات، وجعلتها مستباحة.