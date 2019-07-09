التحالف: سنعرض أدلة المحاولة الحوثية لاستهداف سفينة تجارية

المصدر: الرياض – واس

أكد المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتوانى في التصدي للمحاولات الإرهابية للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، واستهدافها للملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأضاف المالكي أن الميليشيات الحوثية تنتهج باستمرار تزييف الحقائق عبر إعلامها المضلل ومحاولة تنصلها من أعمالها العدائية والإرهابية، موضحاً أن التحالف ومن خلال مبدأ المصداقية والشفافية ورفع أعلى درجات التواصل مع المجتمع الدولي سيعرض الأدلة الدامغة على انتهاك الميليشيات الحوثية للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمحاولة الميليشيات الحوثية الفاشلة، صباح أمس، استهداف إحدى السفن التجارية عبر قارب مسير مفخخ في جنوب البحر الأحمر.