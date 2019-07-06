قوات التحالف تسقط طائرات بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية

المصدر: الرياض - وام

صرح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار "مسيرة" أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

ونفى العقيد المالكي في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية مزاعم الميليشيات الحوثية عبر وسائل إعلامها من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة وأن الحقيقة أنه تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف.

وقال إن محاولات الميليشيات الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.