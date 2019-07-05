بوتين: اتهامنا بالتدخل في انتخابات أميركا عبث

المصدر: روما - د.ب.أ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة نشرت بإيطاليا، إن بلاده لم تتدخل قط في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وليس لديها نيّة للقيام بذلك.

وفي حديثه لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» قبيل اجتماعه، مع البابا فرنسيس، رفض بوتين الاتهامات، وقال إن «الشيء الأكثر عبثية هو اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأميركية»، بحجة أن التحقيق الأميركي الاتحادي، «قد أخفق في جمع أدلة ملموسة لمجرد أنه لم يحدث شيء».

وسخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من القضية لدى لقائه بوتين في قمة مجموعة الـ20 في أوساكا، حيث قال لبوتين مبتسماً: «لا تتدخل في الانتخابات».