السعودية تؤكد «الحق الراسخ» للاجئين الفلسطينيين بالعودة

المصدر: عواصم - وكالات

شدد مجلس الوزراء السعودي في جلسته، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، على تمسك المملكة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين. وأكد أن المملكة ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك، خلال استعراض المجلس لمضامين كلمة المملكة أمام مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في نيويورك، وما اشتملت عليه من تأكيد على أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم من الحقوق الثابتة والراسخة.

إلى ذلك، أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير هوية القدس والحرم القدسي الشريف والمواقع الملاصقة له، آخرها افتتاح إسرائيل لما أسمته بنفق «طريق الحجاج». وأعرب الأزهر، في بيان له أمس، عن رفضه هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ومبادئ الأديان وما توافقت عليه الأمم والمواثيق الدولية، داعياً الدول كافة إلى أن تتحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، وأن تتصدى بقرارات حاسمة لوقف عبث إسرائيل واستخفافها المتكرر بحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.