بدعم إماراتي.. افتتاح وحدة متكاملة لضخ المياه في شبوة

المصدر: شبوة والساحل الغربي - وام

بدعم من دولة الإمارات، تم أول من أمس، افتتاح وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية في منطقتي الديمة والغجلة، بمديرية مرخة السفلى في محافظة شبوة اليمنية، يستفيد منها أهالي المنطقتين والقرى المجاورة لهما، كما تم افتتاح مركز الإنزال السمكي، في منطقة المتينة التابعة لمديرية التحيتا بالساحل الغربي لليمن، وتزويده بمنظومة طاقة شمسية متكاملة.

وأكد ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة، حميد الشامسي، أن مشروع الوحدة المتكاملة لضخ المياه، يأتي ضمن المشروعات الحيوية التي تستهدف الإمارات وقيادتها الرشيدة من ورائها تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن بصورة عامة، وتخفيف معاناة السكان ودعم مشروعات البنية التحتية لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها السكان، ولفت إلى سعي الإمارات لحل مشكلات نقص المياه وندرتها في مناطق محافظة شبوة خصوصاً أنها تعاني شحاً فيها.

من جهته، عبر نائب مدير مؤسسة مياه الريف في شبوة، المهندس مروان بارويس، عن جزيل شكره لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، على ما تنفذه من مشروعات لدعم البنية التحتية والخدمية والإغاثية، تخفيفاً لمعاناة المواطنين اليمنيين في المناطق المحرّرة.

وبدورهم، عبر أهالي وسكان المناطق المستفيدة عن خالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، على الجهود التي تبذل لتنفيذ مشروعات خدمية حيوية تخفف من معاناتهم.

وفي سياق متصل، قالت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن أكثر من 4000 صياد في مناطق «المتينة والجلبة ورأس الحسي والنخيل والسقف والغويرق والبقعة والفازة»، سيستفيدون من هذا المركز الذي يأتي ضمن 24 مركزاً للإنزال السمكي تم تأهيلها وإنشاؤها من قبل دولة الإمارات بالساحل الغربي لليمن.

وأشارت الهيئة، إلى أن هذا المشروع سينهي بشكل جذري معاناة الصيادين خصوصاً أن هذه المنطقة كانت تفتقر إلى مركز إنزال سمكي، موضحة أن المشتغلين في مجال الاصطياد السمكي في المنطقة بدأوا عملهم، ما سيعود بالخير على سكانها البالغ عددهم أكثر من 9000 نسمة.

ومن جهته، أكد مدير عام مديرية التحيتا رئيس المجلس المحلي، حسن علي إبراهيم هنبيق، أن مركز الإنزال السمكي الذي تم إنشاؤه بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سيسهم بشكل كبير في تحسين معيشة الصيادين في المتينة والمناطق المجاورة لها.

ومن جانبهم، قال صيادون يمنيون مستفيدون إن المركز منحهم دافعاً معنوياً كبيراً من أجل العودة إلى ممارسة مهنة صيد وتسويق وبيع الأسماك، لتحسين ظروفهم المعيشية، وزيادة دخولهم، مشيدين بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي عملت على تقديم الدعم السخي في مختلف المجالات الإنسانية والخدمية والتنموية على امتداد قرى ومناطق الساحل الغربي.

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آلاف صياد يستفيدون من مركز الإنزال السمكي الذي يأتي ضمن 24 مركزاً تم تأهيلها وإنشاؤها من قبل الإمارات.

الوحدة المتكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية، ويستفيد منها أهالي منطقتي الديمة والغجلة والقرى المجاورة لهما.