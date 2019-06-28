قايد صالح: لا مهادنة في محاربة الفساد

أكد نائب وزير الدفاع الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أمس، أنه لا مهادنة أو تأجيل في محاربة الفساد، مشيراً إلى أن «المتآمرين من العصابة وأذنابھم عملوا على قتل الأمل في نفوس الجزائريين».

وأفاد في كلمة خلال إشرافه على تخرج الضباط في الأكاديمية العسكرية بشرشال غرب العاصمة، بأن «بعض الأطراف المغرضة تحاول التشويش على العدالة والتشكیك في أھمیة محاربتھا الفساد، بحجة أن الوقت غیر مناسب ويتعین تأجیل ذلك إلى ما بعد الانتخابات».

وأكد أنه «لا مھادنة ولا تأجیل لمسعى محاربة الفساد»، وقال إن «الرئيس المستقبلي سیكون سیفاً على الفساد والمفسدين».

الجزائر - وكالات