طهران تتحدث عن حادثة سابقة مع طائرة مسيّرة

المصدر: طهران - أ.ف.ب

نشر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خارطة على «تويتر»، أمس، تظهر دخول «طائرة تجسس مسيّرة» أميركية مجال بلاده الجوي، أواخر مايو.

وقال إن طائرة الاستطلاع الأميركية من طراز«إم كيو9»، ودخلت المجال الجوي الإيراني بتاريخ 26 مايو، رغم توجيه تحذيرات عدة لها.

وتفيد الخارطة بحركة الطائرة في ذلك اليوم، بين الساعة 19:12 وتسع ثوانٍ والساعة 22:52 وسبع ثوانٍ.

ودخلت الطائرة المجال الجوي الإيراني، بحسب الخارطة، قبالة منطقة عسالويه، عند الساعة 20:29 قبل أن تغادر بين 21:03 و21:29 بعدما تلقت تحذيراً إيرانياً في حدود الساعة 20:30.

كما تشير الخارطة إلى أن الطائرة تلقت تحذيرين آخرين بين 21:31 و21:33 بينما كانت تقترب من جديد من الحدود الإيرانية.