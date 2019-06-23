الموريتانيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

المصدر: نواكشوط - وكالات

أدلى الناخبون الموريتانيون بأصواتهم، أمس، في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين ستة مترشحين لا يوجد بينهم الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبدالعزيز.

وانتشرت وحدات من الشرطة والدرك في نقاط ومواقع حساسة من العاصمة، وفي محيط مكاتب التصويت وسط إقبال كثيف على الاقتراع، وبلغ عدد الناخبين الموريتانيين أكثر من مليون و500 ألف ناخب، صوتوا في 3744 مكتب تصويت، من ضمنها 45 مكتباً في الخارج.

وشهدت مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية الموريتانية إقبالاً كثيفاً للناخبين، خلال الساعات الأولى لبدء الاقتراع.

ودعا الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، مواطني بلاده إلى اختيار الرئيس الذي يضمن استمرار «تنمية البلاد وأمنها» من بين المرشحين الستة، مشيداً بدور الجيش وقوات الأمن في تحقيق الأمن والاستقرار.

واعتبر الرئيس الموريتاني، خلال تصريح عقب إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية، أن تبني خطابات الكراهية والعنصرية من طرف البعض، لا يخدم مصلحة البلد أو وحدته الوطنية.

ويخوض السباق الرئاسي ستة مرشحين، هم: وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني المدعوم من أحزاب الأغلبية الرئاسية، ورئيس الحكومة السابق سيدي محمد ولد بوبكر المدعوم من حزب تواصل الإسلامي المعارض، والناشط الحقوقي بيرام الداه أعبيد، ورئيس حزب «اتحاد قوى التقدم» محمد ولد مولود، ورئيس حزب «الحركة من أجل إعادة التأسيس» كان حاميدو بابا، والخبير المالي محمد الأمين الوافي.