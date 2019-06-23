مقتل 5 مدنيين في غارات سورية على إدلب

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

قتل خمسة مدنيين على الأقل بينهم ثلاثة أطفال، أمس، إثر غارات لسلاح الجو السوري في شمال غرب سورية الذي يتعرض لقصف كثيف، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن عدد القتلى، بسبب الغارات الجوية التي نفذها الطيران السوري على محافظة إدلب، «مرشح للارتفاع، لوجود أكثر من 36 جريحاً ضمن مناطق متفرقة، بعضهم في حالات خطرة».

وكثفت الحكومة السورية وحليفها الروسي، منذ أواخر أبريل، استهدافهما لمحافظة إدلب والمناطق المتاخمة لها في محافظات حلب وحماة واللاذقية، التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام.

وأوضح مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، لوكالة فرانس برس، أن بين القتلى «طفلين شقيقين يعملان في محل لتصليح السيارات، تم استهدافه عمداً على أطراف مدينة معرة النعمان» جنوب مدينة إدلب.

كما قتل «طفل في قصف جوي للطائرات على معرزيتا» في ريف إدلب، بحسب المرصد الذي أفاد كذلك بمقتل «سوري، جراء قصف الطيران بلدة كنصفرة بجبل الزاوية، وآخر جراء قصف الطائرات بلدة خان السبل».

وأضاف أن «قصف الطيران السوري والروسي استمر لفترة طويلة».

وتخضع المنطقة المستهدفة الحدودية مع تركيا لاتفاق روسي - تركي، ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح، تفصل بين القوات السورية والفصائل المقاتلة، لم يتم استكمال تنفيذه.

وتتّهم دمشق أنقرة بالتلكؤ في تنفيذ الاتفاق.