ترامب: إيران ارتكبت خطأ جسيماً بإسقاط الطائرة الأميركية

المصدر: عواصم - وكالات

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، على حسابه في «تويتر»، إن إيران ارتكبت خطأ جسيماً بإسقاط الطائرة الأميركية، وذلك عقب اجتماع ترامب بمسؤولي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، لبحث الرد على الهجوم الإيراني.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية، أمس، أن القوات الإيرانية أسقطت طائرة استطلاع بدون طيار، تابعة للبحرية الأميركية كانت، وفقاً لقيادة الأركان الأميركية، «في المجال الجوي الدولي».

وقال البنتاغون في بيان، إن «الأنباء الإيرانية التي أفادت بأن الطائرة كانت تحلق فوق إيران خاطئة»، في حين تتصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران في منطقة الخليج.

وأفادت مصادر أميركية بأن القرار الأميركي بالرد على الاعتداءات الإيرانية سيتخذ خلال ساعات.

وقالت إن البيت الأبيض يشهد حالة استنفار وأجواء غير معتادة.

وكانت إيران أعلنت قبل وقت قصير، أن حرسها الثوري أسقط طائرة تجسس أميركية مُسيرة في إقليم هرمزجان، الذي يطل على مضيق هرمز جنوب البلاد، فيما نفت الولايات المتحدة ذلك.

وقالت وكالة «إيرنا» الحكومية، ووكالة «سباه نيوز» الذراع الإعلامية لميليشيات الحرس الثوري، إن الطائرة أسقطت عندما دخلت المجال الجوي الإيراني، قرب منطقة كوه مبارك جنوباً.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن الطائرة المُسيرة المُسقطة كانت من نوع «آر كيو 4 غلوبال هوك»، وكانت تهدف إلى جمع معلومات استخباراتية.

إلا أن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية بيل أوربان، قال لوكالة «أسوشيتد برس»، إنه لم تكن هناك طائرات فوق الأراضي الإيرانية. ولم يعرض التلفزيون الرسمي الإيراني أي صور للطائرة، محور الحادث الذي يأتي في خضم توتر بين إيران والولايات المتحدة.

