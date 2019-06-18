وفاة مرسي أثناء محاكمته

المصدر: القاهرة - وكالات

توفي الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية «التخابر مع قطر»، ووفقاً لبيان أصدره مكتب النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، فإن مرسي طلب الحديث، فسمحت له المحكمة بذلك، وتحدث لمدة خمس دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وأضاف البيان أنه أثناء وجود مرسي داخل القفص سقط مغشياً عليه، وتم نقله فوراً للمستشفى، وتبين وفاته، وذكر التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الظاهري عليه تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أعادت محاكمة 22 متهماً من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأسند قاضي التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارجية، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب.