قرقاش: بورك توجه السعودية ودعوتها المخلصة للعمل في منطقة صعبة وظروف حساسة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، بمقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اطلعت على مقابلة الأمير محمد بن سلمان المهمة في (الشرق الأوسط)، وشدني رده التالي: يجب ألا نكون أسرى لأوضاع راهنة مؤقتة تمنعنا من العمل على تحقيق واجبنا.. وهو النهوض بدولنا».

وأضاف قرقاش: «بورك هذا التوجه والدعوة المخلصة للعمل والإنجاز في منطقة صعبة وظروف حساسة».

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أكد في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط» أمس، أن الاضطرابات السياسية في المنطقة مصدرها «داعش» و«القاعدة» و«الإخوان» وسياسات إيران.

وتعهد بالمضي «من دون تردد في التصدي بشكل حازم لكل أشكال التطرف والطائفية والسياسات الداعمة لهما»، مشدداً على أن السعودية «لن تضيع الوقت في معالجات جزئية للتطرف، فالتاريخ يثبت عدم جدوى ذلك».

كما أعرب عن أمله بأن «يختار النظام الإيراني أن يكون دولة طبيعية وأن يتوقف عن نهجه العدائي».

وقال ولي العهد السعودي في المقابلة: «دعمنا الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية لكن للأسف ميليشيات الحوثي تقدم أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه».

وأضاف: «لا يمكن أن نقبل في المملكة بوجود ميليشيات خارج مؤسسات الدولة على حدودنا». وأوضح قائلاً: «هدفنا ليس فقط تحرير اليمن من وجود الميليشيات الإيرانية، وإنما تحقيق الرخاء والاستقرار لكل أبناء اليمن».

كما أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة، وقال: لا نريد الحرب ولن نتردد في التعامل مع أي تهديد للسعودية.

كما أشار إلى أن الاعتداءات على ناقلات النفط في الخليج واستهداف منشآت نفطية في المملكة ومطار أبها «تؤكد أهمية مطالبنا من المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم أمام النظام الإيراني».