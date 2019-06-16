«التعاون» يدين استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان

المصدر: الرياض - وام

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني، الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، ووصفه بأنه تصعيد خطير وخرق لكل الأعراف والقوانين الدولية وتهديد مباشر لحرية الملاحة وإمدادات العالم من الطاقة، كما أنه يعرض الأمن والسلم الإقليمي والدولي لخطر فادح.

وقال الزياني في بيان أمس، إن هذا الهجوم عمل إرهابي يستدعي أن يسارع المجتمع الدولي برد صارم ورادع لحماية خطوط الملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية، وهي مسؤولية دولية ينبغي على الأمم المتحدة بكل منظماتها المعنية الوفاء بها وفق القوانين والمواثيق الدولية، وأن تعمل على محاسبة وردع كل من يسعى إلى تعطيل والإضرار بحركة التجارة الدولية .

من جهة أخرى، دعا وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة والبيئة بمجموعة العشرين في اليابان، إلى استجابة «سريعة وحاسمة» إلى تهديد إمدادات الطاقة العالمية.