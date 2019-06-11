البابا فرنسيس: مستعد لزيارة العراق

المصدر: الفاتيكان - رويترز

قال بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، إنه يرغب في السفر للعراق العام المقبل، لتكون هذه أول زيارة باباوية للبلاد على الإطلاق، وأدلى البابا بالتصريحات خلال كلمة أمام أعضاء مجموعة من الجمعيات الخيرية التي تساعد المسيحيين في الشرق الأوسط وغيره، وقال: «تلازمني فكرة دائمة عندما أفكر في العراق، لدي استعداد للذهاب إلى هناك العام المقبل».

ويوجد في العراق العديد من الكنائس الشرقية سواء كانت كاثوليكية أو أرثوذكسية، وفي عام 2000 أراد البابا الراحل يوحنا بولس زيارة مدينة أور العراقية الأثرية، وكان من المقرر أن تكون الزيارة هي المحطة الأولى ضمن رحلة تضم العراق ومصر وإسرائيل، لكنه بعد أشهر من المفاوضات الدبلوماسية التي أجراها مسؤولون في الفاتيكان، بدا واضحاً أن إتمام زيارة البابا للعراق تواجه مصاعب كثيرة.