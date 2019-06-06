الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية السودان إلى حين إقامة سلطة انتقالية مدنية

المصدر: أديس أبابا - متابعات الإمارات اليوم

أعلن الاتحاد الإفريقي الخميس انه علق بمفعول فوري عضوية السودان في المنظمة القارية إلى حين إقامة سلطة انتقالية مدنية في هذا البلد الذي يشهد تصعيدا لأعمال العنف.

وقال مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي على حسابه على "تويتر" إن الاتحاد الإفريقي "علق بمفعول فوري مشاركة جمهورية السودان في كل أنشطة الاتحاد الإفريقي إلى حين إقامة سلطة مدينة انتقالية بشكل فعلي، تلك هي الوسيلة الوحيدة لإفساح المجال أمام السودان للخروج من الأزمة الحالية".

وجاء قرار تعليق العضوية خلال جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن الأوضاع في السودان استمع خلالها إلى تقرير بشأن الأوضاع في الخرطوم من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، ومبعوثه للسودان محمد حسن ولد لبات.

وقال رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الإفريقي سفير سيراليون بريما باتريك إن السبيل الوحيد لخروج السودان من هذه الأزمة هو نقل السلطة إلى مدنيين.

وأوضح أن مجلس السلم والأمن طلب من الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) ببذل جهود في الإطار والتواصل مع السودان من أجل استعادة السلام والاستقرار.

وأشار إلى أن المجلس يدرس فرض عقوبات على المتسببين في أعمال العنف التي اندلعت بالخرطوم الإثنين الماضي.