الكويت تترأس مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة في تاريخها

المصدر: نيويورك - وام

تتولى دولة الكويت اليوم رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر يونيو، لتكون المرة الثالثة التي تترأس فيها الهيئة الأممية في تاريخها، والمرة الثانية خلال عضويتها الحالية في المجلس للفترة 2018 - 2019.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إن رئاسة مجلس الأمن تعد محطة مهمة في تاريخ دبلوماسية الكويت التي تنتهج الاعتدال في سياستها الخارجية وترتكز على احترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وتسعى للمساهمة بشكل فعال لصيانة السلم والأمن الدوليين عبر عضويتها في المجلس.