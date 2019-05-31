تفجير انتحاري في كابول.. و«داعش» يتبناه

المصدر: كابول ــ وكالات

أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل ستة أشخاص على الأقل، وجرح ستة آخرين، في هجوم استهدف «جامعة الدفاع الوطني الأفغانية» في غرب كابول.

وقال الناطق باسم شرطة كابول، فردوس فارامورز، في بيان، إن «الانفجار وقع بالقرب من مدخل جامعة الماريشال فهيم، على حافة الطريق»، وأضاف أن الانتحاري الذي وصل ماشياً «رصده شرطي، فقام بتفجير نفسه قبل أن يصل إلى هدفه».

ويضم مبنى ملحق بالجامعة قاعدة تخضع لإجراءات أمنية مشددة للعديد من جنود حلف شمال الأطلسي، الذين يدربون الجنود الأفغان. وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن التفجير الانتحاري.