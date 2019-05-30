«التحالف» ينفذ عملية نوعية ضد أهداف عسكرية حوثية في صنعاء

المصدر: الرياض - متابعات الإمارات اليوم

نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية عملية استهداف نوعية ضد أهداف عسكرية مشروعة في محافظة صنعاء تتبع لميليشيات الحوثي الإيرانية، بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

وأشار تحالف دعم الشرعية، في بيان له اليوم الخميس" إلى أن قصف المواقع العسكرية المشروعة في صنعاء يهدف إلى تحييد الأعمال العدائية لميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران ولحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال التحالف إن «العملية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني واتخذنا كافة الإجراءات لحماية المدنيين».

كما طالب المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، عن بدء عملية استهداف نوعية لأهداف ميليشيات الحوثي في محافظة الضالع.

وكان طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، قصف ليل الثلاثاء، مواقع ومخازن أسلحة للميليشيات الحوثية في قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء.