100 ألف أدوا الصلاة في «الأقصى» في جمعة رمضان الثالثة

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

أدى نحو 100 ألف شخص الصلاة في المسجد الأقصى في يوم الجمعة الثالث من شهر رمضان، وسط ارتفاع استثنائي للحرارة، وتشدد أمني إسرائيلي في القدس القديمة ومحيطها.

وقالت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية بالقدس «صلى نحو 100 ألف مصل في رحاب المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك».

واستعانت دائرة الأوقاف بجرارات صغيرة لرش الماء على المصلين في الباحات، بسب الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني «عالجت طواقمنا 24 حالة ما بين إغماء وضربات شمس وإصابات أخرى، ونقلت ثلاث حالات إلى المستشفيات».

وعززت الشرطة الإسرائيلية قواتها منذ ساعات الصباح الأولى في القدس الشرقية وأزقة البلدة القديمة، التي أغلق محيطها، وأبعدت السيارات والحافلات منها، باستثناء تلك التي تقل الوافدين للصلاة عبر المعابر العسكرية.

وأغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى محيط مدينة القدس حتى السادسة من مساء أمس. وطلبت من جميع المصلين «الحفاظ على النظام والأمن».

يقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها منذ ذلك الحين. وتعتبر إسرائيل القدس بكاملها، بما في ذلك الجزء الشرقي منها، عاصمتها «الموحدة»، في حين يتمسك الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة الدولة التي يطمحون لإقامتها.