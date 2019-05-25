الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بأحد مساجد كابول

المصدر: أبوظبي - وام

أدانت الإمارات، بشدة، حادث التفجير الإرهابي، الذي استهدف أحد المساجد في العاصمة الأفغانية كابول، خلال صلاة الجمعة، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من المصلين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، إن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار أفغانستان، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق، أياً كان مصدره ومنطلقاته، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، واجتثاثها من جذورها بما يكفل أمن العالم وسلامه.