«فوز كاسح» لحزب رئيس الوزراء الهندي

المصدر: عواصم - وكالات

قالت وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج، أمس، إن حزب رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، حقق انتصاراً تاريخياً في الانتخابات العامة، وذلك بعد فرز مئات الملايين من الأصوات في الانتخابات الضخمة التي جرت على مراحل عدة. فيما أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً بمودي، هنأه خلاله بنجاح عملية الانتخابات التشريعية، وفوز حزبه «بهاراتيا جاناتا» فيها، متمنياً له التوفيق في خدمة بلاده.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مفوضية الانتخابات في الهند، أن حزب بهاراتيا جاناتا، بزعامة مودي، حصل على 292 مقعداً من أصل 542 مقعداً، وهو ما يزيد على المقاعد المطلوبة لتحقيق الأغلبية المطلوبة في مجلس النواب وعددها 272 مقعداً، وهذا من شأنه أن يمنح الحزب أول أغلبية مباشرة يحققها حزب واحد منذ عام 1984. وأظهرت الأرقام أن حزب المؤتمر المعارض الرئيس حصل على 51 مقعداً.

وقالت وزيرة الخارجية، سوشما سواراج، وهي قيادية كبيرة في حزب بهاراتيا جاناتا، إن الحزب الحاكم حقق «فوزاً كاسحاً».

وستسمح هذه الأغلبية المريحة في البرلمان لمودي بالمضي قدماً في الإصلاحات الرامية إلى القضاء على البطالة ومشكلات الريف، التي شابت سنوات حكمه الخمس.

وكانت المعنويات مرتفعة بمقر حزب بهاراتيا جاناتا في نيودلهي، حيت تعالت هتافات الموظفين عندما أعلنت القنوات التلفزيونية عن تقدم حزبهم.

وقال ناراسيمها راو، المتحدث باسم بهاراتيا جاناتا: «إنه تفويض ضخم لسياسة وسياسات ناريندرا مودي الإيجابية، إنه نصر ضخم للهند».

وعلى الجانب الآخر، خيمت أجواء من الضيق بين قادة حزب المؤتمر، وقال المتحدث باسمه سلمان سوز: «هذا ليس في مصلحتنا على الإطلاق بالتأكيد، علينا أن ننتظر النتائج كاملة، لكن في المرحلة الحالية لا يبدو وضعنا جيداً».

وأجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً هنأ خلاله مودي.

وأعرب سموه خلال الاتصال عن تطلعه إلى العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة. وتمنى سموه للهند وشعبها الصديق مزيداً من التطور والازدهار للانتقال إلى مستقبل مشرق.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء الهند عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه بلاده وشعبها، معرباً عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.. وتمنى لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والرخاء.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تنمية العلاقات بين البلدين، والارتقاء بها في مختلف جوانبها، معربين عن أملهما أن تشهد مزيداً من التطور والتقدم خلال المرحلة المقبلة، بما يعود على البلدين وشعبيهما الصديقين بالخير والنماء.