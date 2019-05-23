«المرصد»: «لا دلائل» على هجوم كيماوي شمال غرب سورية

المصدر: دمشق - أ.ف.ب

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، أمس، أنه «ليس لدينا أي دلائل على هجوم كيماوي نهائياً» في شمال غرب سورية.

وأضاف «لم نوثق أي إصابة بالأسلحة الكيماوية. المنطقة لا يوجد فيها إلا مقاتلون».

وقالت مجموعة «الخوذ البيضاء» السورية إنه ليس لديها «في الوقت الراهن أي معلومات حول مثل هذا الهجوم».

وكانت هيئة تحرير الشام اتهمت قوات الجيش بشن هجوم بالكلور ضد مقاتليها الأحد الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغن أورتاغوس، أول من أمس: «لانزال نجمع معلومات حول هذا الحادث لكننا نكرر تحذيرنا، إذا استخدم نظام الأسد أسلحة كيماوية، فإننا وحلفاءنا سنرد بسرعة وبشكل مناسب».

من ناحية أخرى، قتل 18 مدنياً على الأقل، قضى أكثر من نصفهم جراء غارات للقوات السورية استهدفت سوقاً شعبياً في شمال غرب سورية، في تصعيد يأتي إثر شنّ هيئة تحرير الشام وفصائل مسلحة هجمات ضد قوات الجيش، أسفرت عن اندلاع معارك عنيفة.