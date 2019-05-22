البحرين: موقفنا الرسمي والشعبي كان وسيظل ثابتاً ومناصراً للشعب الفلسطيني

المصدر: عواصم - وكالات

أكد وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أمس، أن «موقف بلاده الرسمي والشعبي كان وسيظل ثابتاً ومناصراً للشعب الفلسطيني الشقيق، في استعادة حقوقه المشروعة في أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم اقتصاد الشعب الفلسطيني في كل موجب دولي وثنائي».

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا)، أمس، عن الشيخ خالد قوله، إن «استضافة مملكة البحرين لورشة (السلام من أجل الازدهار) تندرج ضمن نهجها المتواصل والداعم للجهود الرامية لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة»، مشدداً على أنه «ليس هناك أي هدف آخر من استضافة هذه الورشة»، وأعرب وزير الخارجية البحريني عن خالص التقدير للقيادة الفلسطينية، ومواقفها الثابتة، وجهودها المستمرة لصيانة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق تطلعاته المشروعة، مؤكداً أنه لا مجال للمزايدة أو التقليل من نهجهم السلمي الشريف، وأن مملكة البحرين ستبقى على عهدها، كما كانت دائماً، تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

من ناحية أخرى، أعلنت إسرائيل، أمس، أنها خففت القيود المفروضة على الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة المحاصر، بعد وقف إطلاق النار عقب التصعيد العنيف مع «حماس»، مطلع الشهر الجاري.

وقالت وحدة وزارة الحرب الإسرائيلية المشرفة على المعابر، إن إسرائيل وسعت مساحة الصيد حتى 15 ميلاً بحرياً، وهي المسافة التي سمحت للصيادين بالوصول إليها في أبريل، قبل تنظيم الانتخابات التشريعية. وتعتبر هذه أكبر مسافة تسمح إسرائيل للصيادين بالوصول لها منذ سنوات.