دعوة إلى احتجاجات جديدة ضمن مسيرات العودة في غزة

المصدر: رام الله - وكالات

دعت هيئة مسيرات العودة في قطاع غزة، أمس، إلى احتجاجات جديدة هذا الأسبوع قرب السياج الفاصل مع إسرائيل، وذلك بعد إلغاء احتجاجات يوم الجمعة الماضي، فيما أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها ستقاطع المؤتمر الاقتصادي الذي تعقده أميركا.

وتفصيلاً، حثت الهيئة المشكلة من فصائل وجهات أهلية وحقوقية فلسطينية، في بيان، على تنظيم أوسع مشاركة شعبية في جمعة «التراحم والتكافل» يوم الجمعة المقبل في مخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة.

وقالت الهيئة إن مسيرات العودة «مستمرة ومتواصلة بسلميتها وبطابعها الشعبي، كشكل من أشكال المقاومة الشعبية، ولن تتراجع عن أدائها، ولن نتراجع عن دورنا، رغم المحاولات الفاشلة لإجهاضها والنيل منها».

وكانت هيئة مسيرات العودة أعلنت إلغاء احتجاجات يوم الجمعة الماضي قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل «للتخفيف» عن المواطنين في شهر رمضان. وتم ذلك بعد نحو أسبوعين من جولة توتر استمرت ثلاثة أيام بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، استشهد فيها أكثر من 30 فلسطينياً وقتل أربعة إسرائيليين، وانتهت بوساطة مصر والأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، إنه لم يتم التشاور مع حكومته بشأن المؤتمر الذي تستضيفه المنامة يومي 25 و26 يونيو.

وبعد اجتماع مجلس الوزراء، قال وزير التنمية الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لـ«رويترز»: «لن تكون هناك مشاركة فلسطينية في ورشة عمل المنامة».