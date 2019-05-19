البحرين تستضيف ورشة العمل الاقتصادية «السلام من أجل الازدهار» 25 يونيو

المصدر: المنامة - وام

تستضيف مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان «السلام من أجل الازدهار» في المنامة يومي 25 و26 يونيو المقبل.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن هذه الورشة تعد فرصة محورية لاجتماع قادة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة الاستراتيجيات لتحفيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية الممكنة مع تحقيق السلام في المنطقة.

ولفتت إلى أن ورشة «السلام من أجل الازدهار» ستتيح الفرصة لتبادل الآراء والأفكار من خلال طرح مستفيض لرؤى طموحة وأطر عمل تنفيذية من أجل مستقبل مزدهر للشعب الفلسطيني وللمنطقة وسيشمل ذلك نقاشات حول تحسين الحوكمة الاقتصادية وتطوير رأس المال البشري وإفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص بشكل متسارع، وستبحث الورشة الانعكاسات والنتائج الإيجابية لتنفيذ مثل هذه الرؤى والتطلعات لتأمين مستقبل أكثر إشراقًا للمنطقة.

وفي هذا الصدد قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين «إنني أتطلع إلى هذه المناقشات المهمة حول رؤية توفر للفلسطينيين فرصًا نوعية جديدة لتحقيق إمكانياتهم الكاملة وستساهم هذه الورشة في جمع القادة من قطاعات عدة ومن جميع أنحاء الشرق الأوسط لبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي والفرص المتاحة للشعوب في هذه المنطقة المهمة».

من جانبه قال وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن ورشة «السلام من أجل الازدهار» تؤكد على الشراكة الإستراتيجية الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية وتعكس الاهتمام المشترك في إيجاد فرص اقتصادية واعدة تعود بالنفع على المنطقة".