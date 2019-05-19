عملية عسكرية عراقية لملاحقة عناصر «داعش» غرب الموصل

المصدر: الموصل - د.ب.أ

بدأت القوات العراقية المشتركة، أمس، تنفيذ عملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» في المناطق الصحراوية قرب الحدود السورية غرب الموصل.

وقال قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، إن «القوات الأمنية متمثلة بالفرقة 20 في الجيش العراقي، وبدعم من استخبارات وطيران الجيش، بدأت تنفيذ عملية عسكرية في المناطق الصحراوية المحيطة بقضاء البعاج غرب الموصل لملاحقة فلول عناصر (داعش) الإرهابي».

وأوضح أن «القوات العراقية دمرت أربع مضافات للتنظيم الإرهابي، وأكملت تطهير 10 قرى جنوب غرب قضاء البعاج».

وأشار إلى أن «العمليات العسكرية لاتزال مستمرة لحين تطهير وتأمين المناطق الصحرواية في الجزيرة والبادية التابعة لمحافظة نينوى وصولاً إلى الحدود السورية».

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى، خصوصاً القريبة من الحدود السورية، نشاطاً لعناصر «داعش» الذين ينفذون تفجيرات وعمليات اختطاف وقتل على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم «داعش» عسكرياً.