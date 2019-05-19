البحرين تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران والعراق

المصدر: دبي - رويترز

حذرت البحرين مواطنيها، أمس، من السفر إلى إيران أو العراق، وطالبت مواطنيها في البلدين بالمغادرة والعودة «فوراً» لسلامتهم.

ودعت وزارة الخارجية البحرينية في بيان إلى «عدم السفر إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في الوقت الراهن، نظراً للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة، وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار».

كما دعت مواطنيها المتواجدين في البلدين إلى «ضرورة المغادرة فوراً، ضماناً لأمنهم وحفاظاً على سلامتهم».

يأتي التحذير وسط توترات بين الولايات المتحدة وإيران.