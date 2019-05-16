خالد بن سلمان: ميليشيات الحوثي تضع حبل المشنقة على الجهود السياسية

المصدر: الرياض - متابعات الإمارات اليوم

أكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي أن الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون «تضع حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية».

وقال الأمير خالد، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،:«ما قامت به الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجوم إرهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو السعودية يؤكد على أنها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمة مشروعها التوسعي في المنطقة، لا لحماية المواطن اليمني كما يدعون».

من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أن «الحوثي يؤكد يوما بعد يوم أنه ينفذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدرات الشعب اليمني وقراراته لصالح إيران».

وكتب، على حسابه على "تويتر"،:«الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة».

والثلاثاء، أعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية وقوع استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.

وحمّلت المملكة العربية السعودية المسؤولية الكاملة لإيران والميليشيات الحوثية المدعومة منها في هجوم الثلاثاء على منشآت المملكة النفطية، وذلك في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي، سلمها مندوبها الدائم عبدالله المعلمي.