قرقاش: التحقيق بتخريب السفن يتم بحرفية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم، أن التحقيق في الأعمال التخريبية التي استهدفت 4 سفنٍ تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بينهما ناقلتي نفط سعوديتين، يتم بحرفية، وأن للإمارات قراءاتها واستنتاجاتها بشأن الحادث.

وأوضح قرقاش في تغريدة على حسابه في موقع "توتر"، أن "الدعم والمساندة الكبيرين لدولة الامارات إثر حادث التخريب المتعمد لأربع سفن في مياهنا الإقليمية أساسه مواقف الدولة الإيجابية في دعم السلام والاستقرار، صداقاتنا الكبيرة كسبناها بشفافيتنا ومواقفنا، التحقيق يتم بحرفية وستتضح الحقائق ولنا قراءاتنا واستنتاجاتنا".