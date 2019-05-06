ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلـــي.. ونتنياهو يتوعد بـ«ضربات مكثفة» على غــزة

المصدر: القدس المحتلة، غزة - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، استشهاد سبعة فلسطينيين، جراء قصف إسرائيلي شرق غزة، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 18، منذ بدء العملية الإسرائيلية في القطاع، وفيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أمر القوات الإسرائيلية بمواصلة «الضربات المكثفة» على غزة، أعلن جيش الاحتلال استدعاء لواء مدرعات إلى الحدود مع القطاع كقوة قتالية جاهزة.

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن استشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة آخرين، أمس، في غارات إسرائيلية على قطاع غزة مع تصاعد العمليات القتالية عبر الحدود لليوم الثالث.

وذكرت الوزارة أن غارة استهدفت سيارة مدنية كان تسير وسط مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل أحد ركابها وإصابة عدد من المارة بجروح.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن حامد الخضري (34 عاماً) هو الشهيد الفلسطيني السابع في الغارات الإسرائيلية. وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس» أن الخضري أحد قادتها.

ويرتفع عدد الشهداء إلى 18 منذ الجمعة، من بينهم رضيعة عمرها 14 شهراً وامرأة قيل في بادئ الأمر إنها أمها الحبلى، لكن أسرتها قالت في ما بعد إنها خالتها، وقالت الوزارة إنها قتلت في ضربة جوية إسرائيلية.

ونفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن قتلها قائلاً إن معلومات مخابرات أظهرت أنهما قتلتا بصاروخ فلسطيني أطلق بطريق الخطأ.

وقال مبعوث من الأمم المتحدة إن المنظمة تعمل مع مصر على محاولة إنهاء القتال الذي دفع السكان على جانبي الحدود للاختباء في مراكز إيواء. وأغلقت المدارس في غزة وفي جنوب إسرائيل.

ودمر القصف الإسرائيلي في غزة مبنيين من طوابق عدة. وقال شهود إن الجيش الإسرائيلي حذر الناس الذين كانوا بالداخل وطالبهم بإخلاء المبنيين اللذين قال قبل قصفهما إنهما يضمان منشآت أمنية تابعة لـ«حماس».

وقال سعيد النخالة صاحب متجر ملابس في أحد المبنيين والذي كان يتفقد الأنقاض، أمس، إنه لم يكن لديه وقت لإنقاذ بضاعته.

وأضاف «كنت أنا وابني في المحل وفجأة صار صوت انفجار أو ضجة عالية، وبعدها انفجار ثان، وصارت الناس كلها تهرب، تركنا كل شي ورانا وهربنا.. المكان والبناية كلها دمرت».

في هذه الأثناء أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن استهداف مركبة عسكرية للجيش الإسرائيلي قرب شمال قطاع غزة بصاروخ موجه مطور وإصابتها بشكل مباشر.

وحسب آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي، التابع لحماس في غزة، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت أكثر من 150 غارة عبر الجو والبر والبحر، استهدفت 200 هدف في أرجاء متفرقة من القطاع.

وإلى جانب الخسائر البشرية، أسفر القصف الإسرائيلي عن تدمير 7 بنايات سكنية بالكامل، وإلحاق أضرار مادية بمئات المنازل الأخرى.

ومن بين المواقع التي استهدفها جيش الاحتلال، مسجد المصطفى بمعسكر الشاطئ، غرب غزة، وثلاث ورش حدادة وخراطة بالزيتون والشجاعية (شرق)، وموانئ الصيادين في غزة، وخانيونس ورفح (جنوب).

كذلك تم رصد استهداف 21 موقع تدريب وأكثر من 17 مرصداً تتبع الفصائل الفلسطينية، إلى جانب تضرر عشرات السيارات وعدد من المدارس خلال القصف.

من جهتها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن ثلاثة عمال في المنطقة الصناعية لمدينة أشكلون جنوب إسرائيل أصيبوا بجروح جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة.

وبحسب الإذاعة، أطلقت الفصائل الفلسطينية في غزة منذ السبت نحو 450 قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل، سقطت 70% منها في مناطق غير مأهولة، بينما اعترضت منظومة القبة الحديدية 150 قذيفة صاروخية.

وكان إسرائيلي (60 عاماً) قتل جراء سقوط قذيفة صاروخية على منزل في اشكلون جنوب إسرائيل، بحسب الإذاعة الإسرائيلية، التي ذكرت أن عدد المصابين الإسرائيليين ارتفع إلى 30 بجروح مختلفة وحالات صدمة جراء استمرار إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أغار على 260 هدفاً لحركتي حماس والجهاد في قطاع غزة منذ بدء جولة التوتر الحالية.

وقالت مصادر فلسطينية إن الغارات الإسرائيلية دمرت سبع بنايات وخمسة منازل سكنية وأربع ورش حدادة، إضافة إلى قصف أكثر من 40 موقعاً لفصائل فلسطينية في قطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات بعد نحو أربعة أسابيع من الهدوء النسبي في قطاع غزة على إثر تفاهمات للتهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل رعتها مصر والأمم المتحدة.

في الأثناء توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطاع غزة بالمزيد من الغارات الجوية والقصف، رداً على إطلاق الصواريخ الفلسطينية من القطاع باتجاه إسرائيل.

وأمر نتنياهو بما سماه مواصلة «الضربات المكثفة» على قطاع غزة، في أحدث موجة تصعيد.

وقال نتنياهو: «أعطيت التعليمات بالاستمرار في القصف، وتدعيم قوات المدفعية والمدرعات وسلاح المشاة في محيط غزة».

من جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، استدعاء لواء مدرعات إلى الحدود مع القطاع كقوة قتالية جاهزة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الجيش يتخذ الآن استعدادات عسكرية تحسباً لاحتمال استمرار الأعمال القتالية لبضعة أيام.

• صواريخ فلسطينية تقتل إسرائيليين، والتصعيد مستمر في غزة لليوم الثالث.