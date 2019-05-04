أحدث صورة لمبارك في عيد ميلاده الـ91

المصدر: القاهرة - متابعات الإمارات اليوم

نشر عمر علاء، حفيد الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، صورة جديدة لـ«جَدِّه»، في مقر إقامته مع عائلته بمنطقة مصر الجديدة

وظهر عمر واقفا بجوار جدته سوزان التي ظهرت مبتسمة للصورة، فيما ظهر مبارك جالساً على كرسي، حيث بدا بصحة جيدة، وبدت على وجهه ملامح كبر السن، في أحدث ظهور لهما.

وتظهر في خلفية الصورة التي نشرها الحفيد عبر حسابه بموقع الصور الشهير «إنستغرام» أدوات الزينة التي استخدمتها الأسرة للاحتفال بعيد ميلاد مبارك الـ91، الذي يوافق اليوم السبت 4 مايو.

والرئيس المصري السابق ولد في الرابع من مايو من العام 1928، وتنحى عن الحكم في 11 فبراير من العام 2011، وكان آخر ظهور له في 26 ديسمبر الماضي أمام محكمة الجنايات خلال إدلائه بشهادته في قضية اقتحام السجون.