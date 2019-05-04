«إخوان» السودان في أزمة بعد سقوط البشير

المصدر: لندن - وكالات

قالت صحيفة الـ«غارديان» البريطانية، أمس، إن أحزاب الإخوان التي دعمت الرئيس المعزول عمر البشير تواجه تحديات كبيرة بعد الإطاحة به.

وتحت عنوان «السودان.. ما مستقبل أحزاب الحركة الإسلامية السياسية؟»، سلّطت الصحيفة الضوء على التحديات التي تواجهها هذه الأحزاب من قِبل قوى «الحرية والتغيير» بصفة خاصة والسودانيين بصفة عامة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عند وصول أعضاء حزب «المؤتمر الشعبي» (أحد أحزاب جماعة الإخوان الإرهابية وكان شريكاً في الحكومة) لحضور لقاء مع المجلس العسكري في الخرطوم كان الاستقبال سيئاً.

وأوضحت أن الشباب المحتجين استقبلوهم بهتافات رافضة «لا للكيزان»، فضلاً عن وقوع تراشق بالحجارة تسبب في إصابة العشرات.

وأوضحت أن هذه ليست الحادثة الوحيدة، ففي أعقاب الإطاحة بالبشير في 11 أبريل الماضي أصبح دور أحزاب الإسلام السياسي في السودان، التي دعمت نظامه، تحت دائرة الضوء.

ويرى مراقبون أن هذا دليل على أن نفوذ هذه الأحزاب، الذي دام طويلاً في السودان، يواجه تحديات الآن لم يشهدها من قبل.