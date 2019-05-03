قرقاش: ميليشيات متطرفة تسيطر على طرابلس وتعطل الحل السياسي

المصدر: عواصم - وكالات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، إن الأولوية في ليبيا لمواجهة التطرف والإرهاب، ودعم الاستقرار في الأزمة التي طال أمدها.

وأكد قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» أن «اتفاق أبوظبي أتاح فرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة. في هذه الأثناء تواصل الميليشيات المتطرفة السيطرة على العاصمة الليبية، وتعطل عملية البحث عن حل سياسي».

وتدور اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني الليبي من جهة، والميليشيات المسلحة والجماعات التابعة لجماعة «الإخوان» الإرهابية من جهة أخرى في العاصمة طرابلس.

وفي هذا السياق، أظهر مقطع فيديو مسرّب التقطه أحد موظفي ميناء مصراتة، الثلاثاء الماضي، ما قال إنها 20 ألف صاروخ، يعتقد أنها حمولة السفينة الإيرانية التي رست في الميناء قبل أيام لدعم الميليشيات وأثارت الكثير من الغموض.

وقالت صحيفة «المرصد» الليبية، إن ما يظهر بالفيديو عبارة عن حمولة 100 حاوية وصلت ميناء مصراتة، المتحالفة مع ميليشيات طرابلس، مضيفة أنه «سيجري نقلها إلى المكان المعلوم لتوزيعها على الجبهات».

وتابعت: «تؤكد المصادر التي تحصلت على هذا التسريب أن هذه الكميات هي عبارة عن حمولة السفينة الإيرانية الغامضة (شهر كورد)، التي رست في الميناء قبل أيام، ودارت الشبهات حول حمولتها المجهولة التي انتهى تفريغها» أول من أمس.

ويأتي الفيديو في أعقاب إصدار مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، أمراً بحجز سفينة إيرانية في ميناء مصراتة، بعد التأكد من أنها على قائمة العقوبات الأميركية. وأوضحت مصادر ليبية أن السفينة تحمل اسم «Shahr E Kord»، ووصلت إلى مصراتة، الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن السفينة الإيرانية مرتبطة بالحرس الثوري، و«متورطة في أعمال مشبوهة».

وأشار المسماري إلى رصد رسو السفينة في ميناء مصراتة، وأنها «مدرجة على لائحة العقوبات الأميركية، لارتباطها بوزارة الدفاع والحرس الثوري الإيراني، ولديها عمليات غير شرعية في نقل الذخائر والأسلحة والمعدات الحربية».

وتجسّد السفينة الإيرانية إصرار نظام طهران على التمادي في خرق طوق العقوبات المفروض عليه، ودعم الجماعات الإرهابية، فهي سفينة ممنوعة بحكم العقوبات الأميركية من التحرك وشحن ونقل البضائع.

وتخضع مصراتة لسيطرة مجموعة من الميليشيات التي تتحالف مع ميليشيات أخرى في طرابلس.