مصر تقر التعديلات الدستورية بأغلبية 88.83%

المصدر: القاهرة - متابعات الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات موافقة الشعب المصري على تعديل الدستور بنسبة 88.83 في المائة من إجمالي عدد المشاركين في الاستفتاء الذي أجري لهذا الغرض.

وقال رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء للإعلان عن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية إن نسبة الحضور بلغت 44.33 في المائة بإجمالي 27 مليونا و193 ألفا و593 ناخبا، من إجمالي المقيدين بالكشوف الانتخابية ممن يحق لهم التصويت و البالغ عددهم 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

ولفت رئيس الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات إلى أن إجمالي الأصوات الصحيحة بلغ 26 مليونا و362 ألفا و421 صوتا بنسبة 96.94 في المائة، وإجمالي الأصوات الباطلة بلغ 831 ألفا و172 صوتا بنسبة 3.6 في المائة.

و أضاف أن إجمالي من صوت بـ«نعم» على التعديلات الدستورية بلغ 23 مليونا و416 ألفا و741 ناخبا بنسبة 88.83 في المائة، فيما بلغ إجمالي من صوت بـ«لا» مليونين و945 ألفا و680 ناخبا بنسبة 11.17 في المائة.