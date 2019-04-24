رئيس المجلس العسكري في السودان: سنسلّم السلطة بأسرع وقت

المصدر: الخرطوم - وكالات

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، عزم المجلس تسليم السلطة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف البرهان، في مقابلة مع «سكاي نيوز»، أن المجلس استجاب لرغبة الشعب في التغيير، مشيراً إلى أن «حكومة كفاءات وطنية» هي المخرج للوضع الراهن.

وقال «إذا اقتضت الضرورة ذهاب المجلس العسكري اليوم سنذهب اليوم»، مضيفاً أن «مطلبنا مثل مطلب الشعب، وهو نقل السلطة للشعب في أقرب وقت».

وأضاف «الحوار مع كل المجموعات لم ينقطع، لاشك أن مجموعة قوى الحرية والتغيير مجموعة ذات فاعلية، الحوار ممتد، نتوقع أن نصل معها إلى اتفاق».

وقال البرهان: «نفضل أن تتم جميع الأمور بالتشاور، ولن ننفرد بالقرار لأن ذلك سيتسبب في نتائج غير محمودة»، مؤكداً أنه «سيتم حل جميع اللجان التي شكلناها، وسنسير بالحكومة الانتقالية لبر الأمان».

وشدد على أن المجلس «منفتح على الحوار مع جميع أبناء السودان»، مضيفاً أن «الحوار مستمر بشأن مستقبل المجلس العسكري»، الذي تسلم السلطة المؤقتة بعد عزل الرئيس عمر البشير.

وعن مصير رموز النظام السابق الموقوفين، وعلى رأسهم الرئيس المعزول، قال البرهان إن النيابة شرعت في حصر التهم التي ستوجه للمعتقلين.

من جهة أخرى، قال نشطاء إن محتجين من عطبرة، مهد الانتفاضة التي أطاحت بالبشير، تدفقوا على العاصمة الخرطوم، أمس، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة للمدنيين.

وتوجه سكان من عطبرة، المدينة التي بدأت منها الاحتجاجات في 19 ديسمبر، إلى الخرطوم بالقطارات، في استعراض رمزي لدعم المتظاهرين المعتصمين أمام مجمع وزارة الدفاع.

وتقع عطبرة على بعد نحو 290 كيلومتراً شمال شرق العاصمة، وهي مركز للسكك الحديدية، ويوجد بها عدد كبير من العاملين في ذلك المرفق، ومعروفة تاريخياً بأنها معقل النقابات المعارضة والاضطرابات.