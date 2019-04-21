القبض على وزير سوداني سابق في مطار الخرطوم

المصدر: الخرطوم - وكالات

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السودان مقطعاً مصوراً، يظهر أفراداً من الشرطة العسكرية وهم يلقون القبض على وزير الشباب والرياضة السابق، حاج ماجد سوار، في مطار الخرطوم.

وتظهر في الفيديو حشود ضخمة وهي تحيط بالمجموعة العسكرية التي قبضت على سوار، الذي كان يحاول الخروج من السودان على ما يبدو.

وكان سوار سفيراً لبلاده لدى ليبيا، كما أنه قيادي بارز في حزب المؤتمر الوطني السابق، الذي حكم السودان طوال 30 عاماً.

من جهته، قال المسؤول السابق، إنه تعرض لإصابات في الرأس، والركل في البطن.

وأضاف في منشور على حسابه على «فيس بوك»، أنه حضر إلى المطار، وحجز تذكرته علناً منذ أيام عدة.

كما أكد أنه راجع قوائم الحظر ولم يجد اسمه.

إلى ذلك، أعلن أنه سيرد على كل ما سماها «إشاعات اتهمته باختلاس 14 ملياراً».

يذكر أن حالات اعتراض مسؤولين سابقين، ومقربين من الرئيس المعزول عمر البشير، تكررت مرات عدة خلال الأيام الماضية، وآخرها ما حصل يوم الجمعة مع إبراهيم السنوسي، المساعد السابق للبشير، حيث مُنع من قبل عشرات المصلين في مسجد الجامع الكبير من إكمال حديثه، ومخاطبة المصلين في مسجد الجامع الكبير، عقب انتهاء صلاة الجمعة.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، أصدر، الجمعة، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، بعد عزل البشير.