تعرف على سجن كوبر.. مسكن البشير الجديد

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

ذكرت مصادر أمنية سودانية، اليوم الأربعاء، أنه تم نقل الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، إلى سجن كوبر في مدينة بحري بالخرطوم.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين من عائلة البشير، أنه تم نقل الرئيس السوداني السابق إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

يقع سجن كوبر في مدينة الخرطوم بحري، ويضم 14 قسماً، من بينها قسم المدانين بأحكام إعدام، وآخر لأصحاب السوابق، وثالث لذوي الأحكام الطويلة والقصيرة، ورابع للمعتقلين السياسيين.

ويمتد السجن، الذي تم تشييده إبان الحكم البريطاني للسودان عام 1903، على مساحة 5000 متر مربع تقريباً من حي كوبر.

ويرجع تاريخ افتتاح السجن إلى عام 1903، أي قبل 116 سنة، حيث شيده الاحتلال الإنجليزي، وفقاً لأوامر من المندوب البريطاني الجنرال كتشنر، على نمط السجون الإنجليزية

وتعود تسمية السجن نسبة إلى الجنرال الإنجليزي كوبر، الذي كان أول من تولى إدارته، حيث عُرف عنه القسوة الشديدة، حتى أن المنطقة التي يقبع فيها السجن سميت بالكامل على اسم ذلك الجنرال.

واشتهر هذا السجن سيء السمعة بكونه معتقل المعارضين وسجناء الرأي، والذي زج فيه البشير بمعارضيه، عقب وصوله لحكم البلاد في 1989، لينتهي به المطاف بأن يكون أحد نزلائه.