البشير يجتمع بقيادة الجيش ويستعد لتنفيذ الخطة «باء»

المصدر: الخرطوم - د ب أ

عقد الرئيس السوداني عمر البشير اليوم اجتماعا طارئا بقيادة الجيش السوداني لمناقشة المستجدات على الساحة السودانية.

وقال مصدر في القوات المسلحة السودانية إن الرئيس البشير دخل في اجتماع طارئ اليوم مع قيادة الجيش لدراسة الأوضاع الراهنة والتقرير بشأنها.

وأضاف المصدر أن اجتماع اليوم يعد امتدادا لاجتماع عقده البشير بالأمس مع نفس الأطراف.

وفي ذات السياق، قالت مصادر نافذة قريبة من الرئيس البشير إن الأخير بات أقرب لتنفيذ الخطة «باء» المتعلقة بتسليم السلطة إلي الجيش السوداني، بعد الاتفاق على ضمانات محددة تتصل بالوضع في البلاد وأخرى تتصل بملف الجنائية الدولية.

على الصعيد نفسه، ارتفع عدد القتلى وسط المتظاهرين إلي ستة أشخاص بعد وفاة أحد الموظفين برصاص طائش ببناية قريبة من مقر القيادة العامة للجيش السوداني حيث يعتصم عشرات الآلاف من المتظاهرين منذ السبت.

ويتواصل تدفق المئات من السودانيين إلى مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم للانضمام لعشرات الآلاف من المعتصمين مع استمرار المحاولات الشرطية والأمنية لتفريق المعتصمين بالغاز المسيل للدموع وبإطلاق الرصاص الحي.

وقال شهود عيان إن الجيش فتح مقر هيئة الأركان المشتركة أمام المتظاهرين بمنطقة القيادة العامة لحمايتهم من الشرطة والأمن.