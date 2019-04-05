الإمارات تتسلّم رئاسة منظمة التعاون الإسلامي في جنيف

المصدر: جنيف - وام

تسلّم المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير عبيد سالم الزعابي، رئاسة دولة الإمارات لمنظمة التعاون الإسلامي في جنيف، من المندوب الدائم لجمهورية بنغلاديش، السفير شميم أحسن، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد، أول من أمس، بمقر المنظمة في جنيف على مستوى السفراء لدول منظمة التعاون الإسلامي.

وأعرب السفير الزعابي، بهذه المناسبة في مداخلته خلال الاجتماع، عن شكره وتقديره لبعثة المراقبة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة على عملها القيم، وجهودها الكبيرة لتنسيق أنشطة وفود الدول الأعضاء فيها، معبراً عن امتنانه لسعادة سفير بنغلاديش على ما تميز به من انفتاح وتعاون خلال فترة رئاسته للمنظمة، موجهاً الشكر لمختلف المنسقين داخل منظمة المؤتمر الإسلامي على تفانيهم في دعم مبادئها.

وأكد السفير الزعابي أن الإمارات كدولة مستضيفة للدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي هذا العام، تبقى منفتحة لأي تعاون مثمر، ولن تدخر في هذا الصدد أي جهد لتسهيل عمل المجموعة الإسلامية، وتقديم قضاياها للواجهة والدفاع عنها، للحفاظ على مواقف وقيم الدول المكوّنة لها، مشدداً على أن التنسيق والعمل المشترك يعتبران من الأهمية بمكان لإنجاح عمل مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في جنيف.