المرصد السوري: وفاة 13 طفلاً في مخيم الهول للنازحين

المصدر: عواصم - وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 13 طفلاً، جراء سوء الأحوال الصحية والمعيشية في مخيم الهول للنازحين بمنطقة شرق الفرات. وقال المرصد، في بيان أمس: يرتفع بذلك عدد الأطفال، الذين فارقوا الحياة في المخيم إلى 207 على الأقل، منذ مطلع ديسمبر الماضي وحتى اليوم.

وأشار إلى أن المخيم يعاني نقص الأدوية والأغذية، والنقص الحاد في الرعاية الطبية، بفعل تقاعس المنظمات الدولية، التي لم تكن على حجم المأساة، والكارثة التي يشهدها المخيم.

ولفت المرصد إلى أن المخيم، الذي بات من أكبر المخيمات في منطقة شرق الفرات والأراضي السورية، تحول إلى دويلة يضم معظمها عائلات عناصر تنظيم «داعش» من جنسيات مختلفة: سورية وعربية وآسيوية وغربية.

وفي بيروت.. أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، جبران باسيل، أمس، رفض بلاده أي مشروع لإعطاء مساعدات أو قروض، تحت غطاء النزوح.

وقال باسيل، في تصريح بمجلس النواب، إن «عودة النازحين السوريين إلى بلادهم تتأمن بتطبيق القانون اللبناني، وبالتعاطي مع المجتمع الدولي، ومع الحكومة السورية، وهذه ثلاثة أجزاء للخطة، ولا يجوز حصرها باتجاه واحد».

وأعلن أن «الحديث الصريح مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في لبنان أثمر مقاربة مختلفة للموضوع، ونسمع تفهماً أكبر من دول أخرى، وعلينا كلبنانيين تكريس الوضع بسياسة حكومية، فالوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو».

وأضاف «علينا توفير كل المستلزمات الداخلية والخارجية، لعودة النازحين إلى بلادهم، ونصر على أن تكون كل الوسائل متاحة للحكومة لتأمين العودة».