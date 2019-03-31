الملك سلمان يبحث مع الشاهد أوجه التعاون بين السعودية وتونس

المصدر: عن «العربية نت»

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس، في مقر إقامته في تونس، رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد.

ورحب رئيس الوزراء التونسي بخادم الحرمين الشريفين في تونس، عاداً هذه الزيارة تاريخية، فيما أبدى خادم الحرمين الشريفين سعادته بزيارة تونس، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عقدا في قصر قرطاج بالعاصمة تونس اجتماعاً ثنائياً، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وعقب ذلك، عقد خادم الحرمين الشريفين والرئيس التونسي جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور وفدي البلدين. وتم خلال الجلسة بحث آفاق التعاون الثنائي بين المملكة وتونس في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.