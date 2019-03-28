باكستان تندد بـ «عسكرة الفضاء» بعد الصاروخ الهندي

المصدر: إسلام آباد - وكالات

نادت باكستان بعدم اللجوء إلى التهديدات العسكرية في الفضاء الخارجي، أمس، بعد ساعات من تصريح الهند بأنها أسقطت أحد الأقمار الاصطناعية، في استعراض لقوتها المتنامية في الفضاء.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: «الفضاء إرث موحد للبشرية، وكل الأمم مسؤولة عن تفادي التصرفات التي يمكن أن تؤدي إلى عسكرة هذه الساحة»، وتابعت «نأمل أن تكون الدول التي دانت بقوة في الماضي إظهار آخرين لقدرات مشابهة، مستعدة للعمل من أجل وضع أدوات دولية لمنع التهديدات العسكرية في الفضاء الخارجي».

وأضافت: «التفاخر بهذه القدرات أشبه بحرب دون كيخوتية ضد طواحين الهواء»، في إشارة لشخصية رواية «دون كيخوته» الشهيرة، التي تتحدث عن شخصية أصيبت بالجنون وبدأت تتخيل معارك وهمية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن نيودلهي أسقطت قمراً اصطناعياً في الفضاء، أمس، بصاروخ مضاد للأقمار الاصطناعية، وأشاد بالاختبار باعتباره انطلاقة كبيرة في برنامج القوة الفضائية.