طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة

المصدر: غزة – وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، سلسلة غارات على قطاع غزة، حيث استهدف الاحتلال بصاروخين موقعاً غرب مدينة غزة، وموقعاً آخر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وحلقت طائرات الاحتلال بكثافة في أجواء القطاع، وسط ترقب بش غارات جديدة في أي لحظة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن أنه سيختصر زيارته إلى الولايات المتحدة، بزعم سقوط صاروخ شمال تل أبيب وإصابة 6 إسرائيليين بجروح، متوعداً بـ«الرد بقوة» على الصاروخ.

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منافذ قطاع غزة التجارية والبحرية والخدماتية، أمام حركة تنقل البضائع والأفراد والصيادين والحالات الإنسانية، فيما غادر عدد من المسؤولين الأجانب، الذين يعملون في مؤسسات دولية، القطاع، عبر معبر بيت حانون «إيريز» شمال غزة، خشية تصعيد الاحتلال ضد أهالي القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال تعزيز انتشار قواته في محيط قطاع غزة، وقرر استدعاء لواءين عسكريين ومقر قيادة فرقة عسكرية إلى منطقة الجنوب، استعداداً لكل الاحتمالات، مع استدعاء عدد محدود من قوات الاحتياط للقيام بمهام خاصة، متهماً حركة «حماس» بإطلاق الصاروخ، فيما نفى مسؤول في «حماس»، اتهامات الاحتلال، ونقلت عنه «فرانس برس»، قوله: «لا أحد من حركات المقاومة مهتم بإطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه العدو، الرسالة نفسها سلمت إلى مصر التي تصرفت كوسيط بين إسرائيل وحماس».