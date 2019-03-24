ماكرون يطالب باستمرار الحرب على الإرهاب

المصدر: باريس - أ.ف.ب

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باستمرار الحرب على الإرهاب، وأشاد بقوات التحالف الدولي المناوئ لتنظيم «داعش».

وأشاد الرئيس الفرنسي أمس، بهزيمة تنظيم «داعش»، واعتبر أن ذلك «أزال خطراً كبيراً».

وكتب في تغريدتين، أشاد فيهما بالتحالف الدولي بعد الإعلان في سورية عن سقوط آخر مربع للتنظيم، «زال خطر كبير عن بلادنا. لكن التهديد لايزال قائماً، والكفاح ضد المجموعات الإرهابية يجب أن يستمر».

ويشارك 1200 عسكري فرنسي في التحالف الدولي ضد الإرهابيين، عبر عمليات جوية وقوات خاصة في سورية والمدفعية وتدريب الجيش العراقي.

وأضاف ماكرون «أنا أحيي شركاءنا وجيوشنا في التحالف الدولي الذي تشارك فيه فرنسا. لقد قاتلوا الإرهابيين بعزم دفاعاً عن سلامتنا. لا ننسى ضحايا (داعش)... إنها خطوة هائلة».