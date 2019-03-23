واشنطن تدرج 31 عالماً نووياً إيرانياً على لائحة العقوبات

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، أنها فرضت عقوبات جديدة على إيران، بسبب برامجها الصاروخية.

وأوضحت الخزانة الأميركية أن العقوبات الجديدة تشمل 14 فرداً، و17 كياناً في إيران. كما استهدفت العقوبات 31 عالماً نووياً، ومركز الأبحاث والتطوير الإيراني.

إلى ذلك، قال مسؤولون أميركيون للصحافيين إن الحكومة الأميركية فرضت عقوبات على نحو 960 مؤسسة وشخصاً، يعملون خصوصاً في إيران، لدعم المنظومة العسكرية الإيرانية.

واعتبرت واشنطن أن أهمية هذه العقوبات أنها تستهدف مجموعة من العلماء والشركات، الذين يعملون كتقنيين وعلماء، في مجالات تقنيات الصواريخ والتفجيرات النووية.