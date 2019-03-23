محمد بن راشد: رئيسة وزراء نيوزيلندا كسبت احترام المليار ونصف المليار مسلم

المصدر: دبي- الإمارات اليوم ووكالات

شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، على تعاملها مع الحادث الإرهابي الذي استهدف مشاعر جميع المسلمين.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شيعت نيوزيلندا اليوم شهداء المسجدين.. وتعاملت حكومتها مع الأزمة بكل حكمة.. وكسبت رئيسة وزرائها احترام المليار ونصف المليار مسلم بتعاملها العاطفي الصادق مع الحادث الإرهابي الذي استهدف مشاعر جميع المسلمين.. شكراً جاسيندا آردرن».

واستقبلت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، أمس، الدكتور علي راشد النعيمي والوفد المرافق له من دولة الإمارات، والذي يوجد في نيوزيلندا للتضامن مع شهداء مسجدي مدينة كرايستشيرش اللذين شهدا هجوماً إرهابياً دامياً أودى بحياة العشرات.

ونقل رئيس الوفد تعازي قيادة وشعب الإمارات إلى نيوزيلندا، حكومة وشعباً، مشيداً بالجهود التي بذلتها الحكومة النيوزيلندية برئاسة غاسندا أرديرن، منذ وقوع الهجوم الإرهابي الجمعة الماضي، والمساندة الكاملة لأهالي الشهداء.

وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وتأتي الزيارة تعبيراً عن التضامن الكامل الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة مع نيوزيلندا، والوقوف معها تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها، وسلامة المقيمين على أراضيها.

كما التقى وفد الإمارات خلال زيارته مدينة كرايستشيرش وزير الدفاع النيوزيلندي رون مارك، حيث قدم تعازي قيادة وشعب الإمارات للشعب والحكومة النيوزيلندية.

وأمس بثت نيوزيلندا أذان صلاة الجمعة على مستوى البلاد، في إجراء استثنائي أعقبه الوقوف دقيقتي صمت في الذكرى الأسبوعية الأولى لمجزرة المسجدين.

وتجمع آلاف الأشخاص، من بينهم رئيسة الوزراء غاسندا أرديرن، وكثير من مرتديات الحجاب، والناجون المصابون، في حديقة هاغلي بارك، قبالة المسجد الذي بدأت فيه المذبحة.

وقالت رئيسة الوزراء، قبل خطبة الجمعة: «نيوزيلندا تعاني معكم، نحن واحد».

وبعد الوقوف دقيقتي صمت، ألقيت خطبة الجمعة باللغتين العربية والإنجليزية.

وظهرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية بالحجاب وسط الجموع الذين شاركوا المسلمين في صلاة الجمعة الأولى بعد المجزرة.

وقال إمام مسجد النور جمال فودة، إن نيوزيلندا أظهرت أنها غير قابلة للانقسام.