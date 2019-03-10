ضبط قذيفة في حقيبة دبلوماسي أميركي بروسيا

المصدر: موسكو - د.ب.أ

قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إنها ضبطت قذيفة هاون في حقيبة دبلوماسي أميركي، أثناء محاولته السفر إلى بلاده عبر مطار «شيريميتيفو» الدولي في موسكو، وأبلغت السفارة الأميركية بالواقعة، ووصفت الوزارة الحادث بأنه «استفزاز متعمد». وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه «تم رصد جسم شبيه بقذيفة هاون، خلال فحص حقائب موظف في السفارة الأميركية، صباح أمس، وتم استدعاء خبراء متفجرات إلى المكان، والذين أكدوا أن الجسم هو قذيفة هاون مزودة بصاعق، ولا تضم مواد متفجرة، ولكن آثارها موجودة داخل هيكل القذيفة»، موضحة أنه تم إبلاغ السفارة الأميركية بالحادث.